، أمير الشرقية يوجِّه بدراسة طلب والد "حبتور" المختطف قبل 27 عامًا ،

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أوضح أحمد العباسي، المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية، أن أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وجَّه بدراسة طلب والد المفقود نسيم حبتور إعادة التثبُّت من الهوية عبر تحليل DNA.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الجهات المعنية إجراءاتها في قضية المرأة المتهمة بخطف عدد من الأطفال، بتوجيه ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه.
وكان والد نسيم الحبتور المختطف من كورنيش الدمام قبل 27 عامًا قد طالب بإعادة تحليل البصمة الوراثية "DNA" لشخص يحمل مواصفات ابنه، ويسكن مع رجل تبناه من إحدى دور الحضانة.
وأوضح نوري حبتور عبر وسائل الإعلام أنه أجرى تحليلاً للبصمة الوراثية لشبيه ابنه قبل سنتين، وكانت النتيجة سلبية. مشيرًا إلى أن الأخطاء تحدث في بعض الأحيان، ومتمنيًا إعادة التحليل من جديد.
وأضاف بأنه رأى وزوجته وشمًا على ظهر المشتبه بأنه ابنه مطابقًا لوشم كان موجودًا على ظهر ابنه. لافتًا إلى أن عمره مطابق لعمر ابنه بحساب الوقت الذي اختُطف فيه.أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف DNA نسيم حبتور
أمير الشرقية يوجِّه بدراسة طلب والد "حبتور" المختطف قبل 27 عامًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-28
أوضح أحمد العباسي، المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية، أن أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وجَّه بدراسة طلب والد المفقود نسيم حبتور إعادة التثبُّت من الهوية عبر تحليل DNA.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الجهات المعنية إجراءاتها في قضية المرأة المتهمة بخطف عدد من الأطفال، بتوجيه ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه.
وكان والد نسيم الحبتور المختطف من كورنيش الدمام قبل 27 عامًا قد طالب بإعادة تحليل البصمة الوراثية "DNA" لشخص يحمل مواصفات ابنه، ويسكن مع رجل تبناه من إحدى دور الحضانة.
وأوضح نوري حبتور عبر وسائل الإعلام أنه أجرى تحليلاً للبصمة الوراثية لشبيه ابنه قبل سنتين، وكانت النتيجة سلبية. مشيرًا إلى أن الأخطاء تحدث في بعض الأحيان، ومتمنيًا إعادة التحليل من جديد.
وأضاف بأنه رأى وزوجته وشمًا على ظهر المشتبه بأنه ابنه مطابقًا لوشم كان موجودًا على ظهر ابنه. لافتًا إلى أن عمره مطابق لعمر ابنه بحساب الوقت الذي اختُطف فيه.
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
11:17 PM
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
12:06 AM
بإعادة التثبُّت عبر الـ"DNA"
أوضح أحمد العباسي، المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية، أن أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وجَّه بدراسة طلب والد المفقود نسيم حبتور إعادة التثبُّت من الهوية عبر تحليل DNA.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الجهات المعنية إجراءاتها في قضية المرأة المتهمة بخطف عدد من الأطفال، بتوجيه ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه.
وكان والد نسيم الحبتور المختطف من كورنيش الدمام قبل 27 عامًا قد طالب بإعادة تحليل البصمة الوراثية "DNA" لشخص يحمل مواصفات ابنه، ويسكن مع رجل تبناه من إحدى دور الحضانة.
وأوضح نوري حبتور عبر وسائل الإعلام أنه أجرى تحليلاً للبصمة الوراثية لشبيه ابنه قبل سنتين، وكانت النتيجة سلبية. مشيرًا إلى أن الأخطاء تحدث في بعض الأحيان، ومتمنيًا إعادة التحليل من جديد.
وأضاف بأنه رأى وزوجته وشمًا على ظهر المشتبه بأنه ابنه مطابقًا لوشم كان موجودًا على ظهر ابنه. لافتًا إلى أن عمره مطابق لعمر ابنه بحساب الوقت الذي اختُطف فيه.
، أمير الشرقية يوجِّه بدراسة طلب والد "حبتور" المختطف قبل 27 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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