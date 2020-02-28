محمد بن مسعود - الدمام - حرس الحدود بعسير ينقذ طفلاً من الغرق في "الحريضة" ذياب الشمري الخليج 365 2020-02-28 28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 10:50 PM أجريت له الإسعافات الأولية وتم نقله للمستشفى أجريت له الإسعافات الأولية وتم نقله للمستشفى ، حرس الحدود بعسير ينقذ طفلاً من الغرق في "الحريضة" ،

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