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محمد بن مسعود - الدمام - يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عاماً غداً السبت ثاني مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الثالث من شهر مارس المقبل، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.
ويلاقي "الأخضر" منتخب النمسا في تمام الثانية والنصف مساء بتوقيت كرواتيا (الرابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة).
ميدانياً، اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم تحضيراته لمواجهة منتخب النمسا بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحري، طبق اللاعبون جلالها تمارين لياقية وتكتيكية.المنتخب السعودي
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 11:56 PM
يخوض المنتخب السعودي تحت 16 عاماً غداً السبت ثاني مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الثالث من شهر مارس المقبل، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 في البحرين.
ويلاقي "الأخضر" منتخب النمسا في تمام الثانية والنصف مساء بتوقيت كرواتيا (الرابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة).
ميدانياً، اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم تحضيراته لمواجهة منتخب النمسا بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحري، طبق اللاعبون جلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
، أخضر الناشئين يواجه النمسا في بطولة كرواتيا الودية الدولية ،
المصدر : الخليج 365
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