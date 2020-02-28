، أمير الشرقية يوجِّه بدراسة طلب والد المفقود نسيم حبتور ،

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أوضح أحمد العباسي، المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية، أن أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وجَّه بدراسة طلب والد المفقود نسيم حبتور، بإعادة التثبُّت من الهوية عبر تحليل DNA.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الجهات المعنية إجراءاتها في قضية المرأة المتهمة بخطف عدد من الأطفال، بتوجيه ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه.أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف DNA نسيم حبتور
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 11:17 PM
بإعادة التثبُّت من الهوية عبر تحليل DNA
أوضح أحمد العباسي، المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة الشرقية، أن أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وجَّه بدراسة طلب والد المفقود نسيم حبتور، بإعادة التثبُّت من الهوية عبر تحليل DNA.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الجهات المعنية إجراءاتها في قضية المرأة المتهمة بخطف عدد من الأطفال، بتوجيه ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه.
، أمير الشرقية يوجِّه بدراسة طلب والد المفقود نسيم حبتور ،
المصدر : الخليج 365
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