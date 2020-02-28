شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 أشهر من تبرئة سعود القحطاني .. الأمم المتحدة تفجر مفاجأة جديدة بشأن قتلة ‘‘خاشقجي‘‘ وتضع ‘‘الرأس الكبير‘‘ في ورطة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحركت "الأمم المتحدة" مجددًا ضد السعودية بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، بعدما ظنت المملكة أنها أقفلت القضية بالأحكام النهائية.

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بعد 3 أشهر من تبرئة سعود القحطاني .. الأمم المتحدة تفجر مفاجأة جديدة بشأن قتلة ‘‘خاشقجي‘‘ وتضع ‘‘الرأس الكبير‘‘ في ورطة!



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وطالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الحكومة بشفافية كاملة في الإجراءات القضائية الجارية، وبمحاسبة شاملة فيما يتعلق باغتيال "خاشقجي"، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ودعت "ميشيل"، في كلمة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المملكة إلى الإفراج عن ناشطات سعوديات محتجزات، لأنهن طالبن "بإصلاحات في السياسات التمييزية".





وحثّت السعودية على احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، وعلى مراجعة الأحكام الصادرة بحق ناشطين ورجال دين وصحفيين خلال استعدادها لاستضافة قمة مجموعة العشرين هذا العام.

وتأتي تصريحات "ميشيل" في وقت صدر فيه تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات السعودية باستخدام المحاكم المتخصصة في قضايا الإرهاب كسلاح لقمع منتقدي النظام.

ويواجه محمد بن سلمان، انتقادات دولية واسعة بعد مقتل الكاتب السعودي في صحيفة "واشنطن بوست"، جمال خاشقجي، وقضت محكمة جنائية سعودية بإعدام خمسة من قتلته، لكنها لم تحمِّل أي مسؤول بارز المسؤولية عن مقتله.