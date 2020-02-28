تفاصيل جديدة حول فساد جامعة عبدالعزيز (صور)

نشر العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر اليوم الجمعة العديد من الصور تحت وسم - فساد جامعة عبد العزيز -، حيث يظهر من خلالها وجود أسماء موظفين يحملون نفس اسم العائلة يعملون في أقسام الجامعة.

وأعرب عدد من المغردين عن استغرابهم بسبب انتماء مجموعه من العاملين واصحاب المناصب في "جامعة الملك عبدالعزيز" لنفس العائله بشكل ملفت، ويعزون ذلك للوساطه والفساد الإداري.

وأوردت الناشطة أروى القحطاني صورا وكتبت : "شخص واحد اجنبي او حتى سعودي بدون مراقبه من الاداره طبيعي بيكون فيه لعب وغش ويأخذ راحته في التوظيف"، متسائلة : "هل إدارة الجامعة لا يوجد لديها علم مما يحدث. كيف هذا الكم الهائل يوظف من نفس العائلة دون أن تمر عليهم الأسماء؟".

فيما نشر "بن محمد" صورا وعلق : "الصور توضح السيطرة من بعض العوائل. في البداية حسبتها قامعة المكلا ثم تفاجأت بانها جامعة الملك عبدالعزيز نريد جواب يا جماعة الخير..لماذا تم حجب موقع دليل المنسوبين للجامعة؟".

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وكتب آخر : "سؤال يحتاج إجابة هل باوزير هذا متزوج أربع نساء ام ماذا ام هل العائلة الجد مع الاب مع ابن الاب والحفيد يتوظفون بالجامعه". وفق لما جاء عبر حسابه في تويتر.

وأضاف : "سؤال آخر، هل هذه جامعة سعودية ام شركة خاصة لـ با وزير هذا !!! السؤال الاول اتمنى يجيب عنه الاحوال المدنية هل هناك كرت عائله يتحمل ٢٠ شخص".

أما عبدالله العتيبي، فقال : "استمرار مثل هذه الاوضاع من عمليات الفساد الفجّة بدون تصحيح او محاسبة رغم انتشارها على العلن يفقد الناس الثقة في الجهات المسؤولة عنها (المذكورة روابطها أدناه) وعلى رأسها (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) .. ويهز ثقة الناس في جهود الإصلاح .. الرؤية على المحك".