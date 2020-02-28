مكتبة الحرم المكي تعرف بطرق الوقاية من فيروس كورونا

أعلنت مكتبة الحرم المكي الشريف، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إقامة «الندوة العلمية للتوعية بفيروس كورونا», برعاية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. وأوضحت مكتبة الحرم المكي أن الندوة ستعقد صباح يوم الإثنين المقبل الموافق 7 رجب 1441، ويقدمها مدير إدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة بمكة المكرمة واستشاري طب الأسرة الدكتورة سمر علي جلال والطبيب بإدارة التثقيف الإكلينيكي الدكتور حمزة علي سيام. وتشتمل الندوة التثقيفية على بيان حقائق الفيروس ومخاطره وطرق الوقاية منه. يُذكر أن المملكة اتخذت عدة إجراءات احترازية؛ لمنع دخول فيروس كورونا، ومنها تعليق تأشيرات العمرة مؤقتًا، ومنع دخول مواطني دول الخليج بالبطاقة. Advertisements اقرأ أيضًا: وزارة الحج تُعلن إيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق دخول السعودية للحاصلين عليها «الجوازات» تعلن تعليق سفر المقيمين إلى إيران واستمرار منع المواطنين

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