بالصور.. سفير خادم الحرمين لدى إندونيسيا يلتقي أمين رابطة العالم الإسلامي

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا «عصام عابد الثقفي» بمكتبه اليوم الجمعة، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور «محمد بن عبدالكريم العيسى» والوفد المرافق له.

يأتي ذلك فيما أشادت الرابطة بقرار المملكة تعليق دخول المعتمرين؛ لوقف انتشار فيروس كورونا.

وبالتزامن مع ذلك أكدت رابطة العالم الإسلامي، تأييدها الكامل للإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق دخول المعتمرين، وزيارة المسجد النبوي، تطبيقًا للمعايير الدولية لوقف انتشار فيروس كورونا ومحاصرته والقضاء عليه.

وأوضح بيان للرابطة، صدر عن أمينها العام، رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الرابطة تؤكد أن الإجراء الوقائي المؤقت هو من الواجب الشرعي الذي تشهد له نصوص الشريعة، فضلًا عن أهمية التقيد بالمعايير الدولية في هذا الشأن.

وأشار البيان، إلى أن القرار يؤكد حرص المملكة على سلامة المعتمرين والزوار من خطر انتشار هذا المرض.

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ولفت إلى أن «الرابطة تلقت تأييد علماء العالم الإسلامي لهذا القرار المُلِح؛ حيث عدوّه إجراءً مهماً تُمليه الضرورة الشرعية والمتطلبات الدولية، وأن التساهل في ذلك تترتب عنه مسؤولية كبيرة».

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