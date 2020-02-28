مفتي تونس يشيد بإجراءات المملكة بشأن مكافحة فيروس كورونا

أشاد مفتي تونس عثمان بطيخ، اليوم الجمعة، بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، عادًا هذه الإجراءات بأنها واجب معلوم بالدين بالضرورة.
وأوضح ديوان الإفتاء التونسي اليوم، أن تفشي فيروس كورونا المستجد، يفرض شرعا اتخاذ تدابير سريعة ووقتية لحماية أرواح الناس وأجسادهم من الإصابات التي قد ينجم عنها الموت، لافتًا إلى أن من هذه التدابير التعليق الوقتي للعمرة إلى أن تزول كل المخاوف من هذا الوباء .
وكانت المملكة، أقرت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية المؤقتة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن بينها، تعليق دخول المعتمرين، وزيارة المسجد النبوي، تطبيقًا للمعايير الدولية.
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