الداخلية تطلق مسابقة «تحدي أبشر».. وترصد 170 ألف ريال للثلاثة الأوائل

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مبادرة «تحدي أبشر»؛ لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من فئات المجتمع على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة .

وأوضح المشرف على «تحدي أبشر» المقدم الدكتور مهندس سعود بن نجر العتيبي، أن المبادرة تأتي تحت مظلة الإبداع والابتكار على محورين رئيسين هما، «الإبداع في تطوير خدمة قائمة الإبداع في التطوير على خدمة إلكترونية قائمة، سواء أكانت على منصة (أبشر) أو خارجها، من خلال تعديلها أو تحسين إجراءاتها أو تعزيزها بمحاور جديدة.

وأضاف «العتيبي» أن ذلك يشمل الخدمات الميدانية لتسهم في تحسين تجربة المستخدم لخدمات وزارة الداخلية (الإلكترونية والميدانية) مثل خدمة الاعتراض على المخالفات على منصة (أبشر)، وخدمات تطويرية لعمل رجال الأمن في الميدان.

ولفت العتيبي، إلى أن المحور الثاني، يقوم على «الابتكار في تطوير خدمة جديدة لوزارة الداخلية سواء أكانت تقدم حاليًا بطريقة تقليدية أو خدمة إبداعية يحتاجها العملاء (أفراد، أعمال، حكومة)، ولا تقدم حاليًا بأي شكل من الأشكال؛ وذلك للإسهام في تسهيل الحصول على خدمات الوزارة، وتعزيز أداء منسوبيها لتقديم خدمات عالية الجودة، وتوفير حياة أفضل للمواطنين والمقيمين.

وأضاف العتيبي أنه في كل محور سيكون هناك 3 فائزين وتمنح لهم الجوائز على النحو التالي: الفائز الأول سيحصل على 100 ألف ريال، والثاني (50) ألف ريال، والثالث (20) ألف ريال.

كما سيحصل الفائزون على فرصة الانضمام الى واحة «حي أبشر» واشتراك مجاني مدته ثلاث سنوات في المنصة الوطنية لإنترنت الأشياء مع دورة تدريبية متخصصة مدتها 6 أشهر للحصول على شهادة احترافية.

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وبين العتيبي أن معايير التحكيم تتضمن: أن تكون الفكرة ذات صلة بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية والميدانية، وأن يكون المقترح قابلًا للاستخدام، مع مكانية تطبيق المقترح، وأن يكون المقترح مرغوبًا ومفيدًا.

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