إجلاء 7 سعوديين من كوريا الجنوبية.. بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في كوريا الجنوبية، إجلاء 7 مواطنين، وإعادتهم إلى أرض الوطن غدًا السبت، في إطار الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت السفارة في سول: بناءً على التوجيهات، وجّه السفير بإجلاء من يرغب من المواطنين من مدينة ديغو في جمهورية كوريا الجنوبية، المصنفة كمنطقة رعاية خاصة، وخطرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا بـ «كوفيد-١٩» بها.

وأضافت السفارة، أن هؤلاء المواطنين سيصلون سالمين بإذن الله يوم غد السبت إلى المملكة، وعددهم (٧) أشخاص، وذلك بالتنسيق مع الملحقية الثقافية التابعة لها.

وجددت السفارة التنويه للمواطنين والمواطنات الموجودين في كوريا باتخاذ الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية اللازمة، وتجنب أماكن التجمعات والازدحام.

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