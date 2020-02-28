مستشار خادم الحرمين ينقل تعازي القيادة لأسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

قدمت القيادة السعودية، اليوم الجمعة، واجب العزاء لأسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 91 عامًا.

وأفادت سفارة المملكة بالقاهرة، في بيان الجمعة، بأن وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأسرة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك.

وأضاف البيان أن ذلك جاء خلال زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين لأسرة الفقيد، برفقة وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير المملكة لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي؛ حيث كان في استقبال وفد العزاء ابنا الفقيد جمال وعلاء، ووالدتهما سوزان مبارك.

وعبر الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

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من ناحيتها، أعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، وللدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، على تقديم واجب العزاء والمواساة.

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