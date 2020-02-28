ضبط 314 مخالفة والإطاحة بـ4 وافدين يعملون بقطاع الاتصالات في الرياض

أسفرت حملات تفتيشية مفاجأة نفذتها المكاتب التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على مدار أسبوع كامل، عن ضبط 314 مخالفة والقبض على 4 وافدين مخالفين لقرار توطين قطاع الاتصالات.

وشملت الحملات التي جاءت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.

ومساء الأربعاء نفذ مفتشو الرياض بمشاركة الجهات الشريكة متمثلة بـ«الضبط الميداني» حملة استهدفت مجمع اتصالات بحي العزيزية، وأسفرت الحملة عن زيارة 25 محلًا والقبض على 4 وافدين مخالفين لقرار توطين قطاع الاتصالات وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكل محافظات المنطقة وشمولها كل الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وشدد «السيالي» على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات قد بلغت «2723» زيارة تفتيشية.

ودعا مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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