من مضى على تواجده في المملكة 14 يوما
وأضافت الخارجية في بيانها، أنه يستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوماً متصلة، ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، بحيث يتقدم الراغبون منهم باداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت. وأكدت الخارجية أنها تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس وتداعياته بصورة مستمرة، وأنه تتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، وسوف يتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق دخول مواطني دول الخليج إلى مكة والمدينة مؤقتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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