مبادرات بين أم القرى ومركز توثيق سيرة الملك عبدالله

وقعت الأميرة عادلة بنت عبدالله رئيس مجلس إدارة مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، مذكرة تفاهم، في إطار تبادل الخبرات والكفاءات العلمية لتوثيق إنجازات وأعمال الملك عبد الله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، ووضع المقترحات الداعمة لتطوير نشر الدراسات والأبحاث المتعلقة بسيرته الشخصية والعملية. وتتضمن المذكرة، التي وقعت بمكتب مدير جامعة أم القرى، التنسيق بين الطرفين لتفعيل حزمة من البرامج والمبادرات المشتركة حول نشأة الملك عبدالله ومساهماته على مختلف الأصعدة، ونشر الكتب والدراسات البحثية وطباعة الرسائل العلمية المتعلقة بحياته وإنجازاته. وأكدت الأميرة عادلة تميز جامعة أم القرى على المستوى المحلي والإقليمي في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومساهماتها التنموية في بناء الاقتصاد المعرفي وفق أحدث الأساليب الإدارية، فضلاً عن دورها الاجتماعي المؤثر في تشجيع الممارسات العلمية، وتفاعلها المثمر مع مختلف القطاعات التعليمية والحكومية.



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