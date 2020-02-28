جمعية رفقاء تقيم ملتقى نور نجران الثاني

أوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «رفقاء» عبدالعزيز القحطاني، أهمية تفعيل دور الأسرة والمؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية في رعاية الأيتام، وتعريف المجتمع بمفهوم رعاية الأيتام من الناحية الشرعية، وضرورة تأهيلهم للحياة، والتعريف بدور الأسرة والمؤسسات الاجتماعية، والعمل على تحديد الطرق والأساليب التي تعزز وتطور قدراتهم الذاتية، كي يصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم.

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي الثاني نور نجران، الذي أقامته الجمعية بمشاركة كافة أيتام ويتيمات الجمعية، من خلال البرامج الترفيهية التي قدمتها فرقة أشكال وألوان، وذكر القحطاني أن الملتقى اشتمل على برامج ترفيهية ومسابقات، شارك فيها أيتام ويتيمات الجمعية، تخللته مسيرة وتكريم للمتفوقين والداعمين، واختتم الملتقى فعالياته بالسحب على الجائزة الكبرى (سيارة).