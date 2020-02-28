جمعية رفقاء تقيم ملتقى نور نجران الثاني

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي الثاني نور نجران، الذي أقامته الجمعية بمشاركة كافة أيتام ويتيمات الجمعية، من خلال البرامج الترفيهية التي قدمتها فرقة أشكال وألوان، وذكر القحطاني أن الملتقى اشتمل على برامج ترفيهية ومسابقات، شارك فيها أيتام ويتيمات الجمعية، تخللته مسيرة وتكريم للمتفوقين والداعمين، واختتم الملتقى فعالياته بالسحب على الجائزة الكبرى (سيارة).
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