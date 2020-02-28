اخبار السعوديه

جمعية رفقاء تقيم ملتقى نور نجران الثاني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «رفقاء» عبدالعزيز القحطاني، أهمية تفعيل دور الأسرة والمؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية في رعاية الأيتام، وتعريف المجتمع بمفهوم رعاية الأيتام من الناحية الشرعية، وضرورة تأهيلهم للحياة، والتعريف بدور الأسرة والمؤسسات الاجتماعية، والعمل على تحديد الطرق والأساليب التي تعزز وتطور قدراتهم الذاتية، كي يصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم.

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي الثاني نور نجران، الذي أقامته الجمعية بمشاركة كافة أيتام ويتيمات الجمعية، من خلال البرامج الترفيهية التي قدمتها فرقة أشكال وألوان، وذكر القحطاني أن الملتقى اشتمل على برامج ترفيهية ومسابقات، شارك فيها أيتام ويتيمات الجمعية، تخللته مسيرة وتكريم للمتفوقين والداعمين، واختتم الملتقى فعالياته بالسحب على الجائزة الكبرى (سيارة).


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية رفقاء تقيم ملتقى نور نجران الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا