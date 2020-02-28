السعودية اليوم / رئيس الجمعية الإسلامية في النيجر يؤيد الإجراءات التي اتخذتها المملكة بشان فيروس كورونا



نيامي 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أيد رئيس الجمعية الإسلامية في النيجر، فضيلة الشيخ جابر إسماعيل، الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية

وقد رحب فضيلته وأكد على تأييده لتلك القرارات، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بهذا الشأن.

وجاءت مواقف فضيلة الشيخ جابر إسماعيل، خلال لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، مساء اليوم، برئيس وأعضاء الجمعية الإسلامية فضيلة الشيخ جابر إسماعيل في مكتبه.

// انتهى //

22:48ت م

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نيامي 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأيد رئيس الجمعية الإسلامية في النيجر، فضيلة الشيخ جابر إسماعيل، الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ، وخصوصًا تعليق الدخول للمملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، حماية لمواطنيها والزائرين من عدوى انتشار فيروس كرونا الجديد.وقد رحب فضيلته وأكد على تأييده لتلك القرارات، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بهذا الشأن.وجاءت مواقف فضيلة الشيخ جابر إسماعيل، خلال لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، مساء اليوم، برئيس وأعضاء الجمعية الإسلامية فضيلة الشيخ جابر إسماعيل في مكتبه.// انتهى //22:48ت م0132

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