السعودية اليوم / سمو وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة يصل الرياض



الرياض 4 رجب 1441هـ الموافق 28 فبراير 2020م واس

وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الرياض اليوم، لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز رحمه الله.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في استقباله سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

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22:41ت م

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