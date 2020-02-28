السعودية اليوم / "تراحم نجران" تبحث سبل تعزيز وتطوير البرامج والمبادرات المقدمة للمستفيدين



نجران 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة نجران ، أمس،اجتماعها الأول للعام الجاري 2020، بحضور رئيس اللجنة الدكتور حسين بن عايض آل حمد ،وأعضاء اللجنة ، وذلك في مقرها بمدينة نجران.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تم تقديمه من برامج ومبادرات خلال الفترة الماضية للمستفيدين من خدمات اللجنة، كما تم مناقشة سبل تعزيز الشراكات المجتمعية مع الجهات المعنية لتطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في تجويد ورفع كفاءة الخدمات التنموية والاجتماعية المقدمة للمستفيدين وأسرهم بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

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22:25ت م

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