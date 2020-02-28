السعودية اليوم / جامعة أم القرى تحتفي بأكثر من 8 آلاف خريجة



مكة المكرمة 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

احتفت جامعة أم القرى اليوم بأكثر من 8 آلاف خريجة من مختلف الدرجات العلمية ضمن الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1441-1440هـ، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وأمهات الخريجات، وذلك بالأستاد الرياضي في العابدية.

وعبرت الطالبة منار مشاط في كلمتها، عن امتنان الخريجات لجامعة أم القرى ممثلة بمعالي مديرها الدكتور عبدالله بافيل، وجهود قياداتها وأعضاء هيئة التدريس في دعم مسيرتهن الدراسية، وتطوير إمكاناتهن العلمية وصقل مهاراتهن ومواهبهن بالبرامج والأنشطة الإثرائية.

من جانبها ثمنت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاعات التعليم العام والعالي في المملكة، واهتمام معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في تطوير البرامج العلمية والتطبيقية بما يسهم في ارتقاء المخرجات وصقل المواهب الطلابية لتمكينها من الانخراط في سوق العمل بمهنية عالية، متمنية للخريجات مسيرة مهنية مكللة بالتوفيق لما فيه خدمة الدين والوطن.

// انتهى //

22:25ت م

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