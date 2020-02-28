السعودية اليوم / هيئة علماء المسلمين بالفلبين تعلن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد



الرياض 4 رجب 1441هـ الموافق 28 فبراير 2020م واس

أعلنت هيئة علماء المسلمين بالفلبين تأييدها ودعمها للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية

وأكدت الهيئة في بيان لها تضامنها مع تلك الإجراءات، وقالت إنها تأتي حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار المشاعر الدينية، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على الأرواح من مرض كورونا المنتشر في العالم.

كما أكد البيان أن القرار يتوافق مع السياسة الشرعية والمنهج النبوي الكريم، في اتخاذ التدابير الوقائية من الأمراض المعدية، وفعل الأسباب المشروعة، مشددة على تأييدها الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروسات والأمراض الفتاكة.

// انتهى //

21:52ت م

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الرياض 4 رجب 1441هـ الموافق 28 فبراير 2020م واسأعلنت هيئة علماء المسلمين بالفلبين تأييدها ودعمها للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد، ومنها التعليق المؤقت لإصدار تأشيرات العمرة والزيارة والسياحة.وأكدت الهيئة في بيان لها تضامنها مع تلك الإجراءات، وقالت إنها تأتي حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار المشاعر الدينية، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على الأرواح من مرض كورونا المنتشر في العالم.كما أكد البيان أن القرار يتوافق مع السياسة الشرعية والمنهج النبوي الكريم، في اتخاذ التدابير الوقائية من الأمراض المعدية، وفعل الأسباب المشروعة، مشددة على تأييدها الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروسات والأمراض الفتاكة.// انتهى //21:52ت م0117

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