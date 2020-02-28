السعودية اليوم / وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات الأحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني الأحد القادم



تبوك 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، يدشن وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني بعد غد الأحد فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار " السلامة أولاً " ، بمشاركة أكثر من 26 جهة حكومية وأهلية وتطوعية في المنطقة، وذلك في مجمع بارك مول التجاري .

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني، في تصريح بهذه المناسبة : أن الإحتفال الذي يستمر خمسة أيام، يشتمل على إقامة العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية والترفيهية والتثقيفية التي يأتي من أهمها معرض خارجي للآليات والمعدات الخاصة بالدفاع المدني وعدد من الجهات ذات العلاقة، وآخر داخلي للتوعية والتثقيف وإقامة المحاضرات والندوات التي ستقام على مسرح المعرض، إضافة إلى المسابقات التي تسعى إلى تعزيز مفاهيم السلامة في المجتمع وتهم جميع أطيافه .

وبين اللواء الشهراني أن شعار هذا العام يأتي متوافقاً مع اهتمامات وتطلعات حكومتنا الرشيدة في شتى المجالات التي من شأنها رفع درجة الوعي بالسلامة ودرء المخاطر بشتى أنواعها.

وأشار الى أن معرض الدفاع المدني يهدف للإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعات الوطن المستقبلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الأصعدة كافة، ومنها الصعيد الأمني ، والسعي لحماية الوطن وأمان المواطن .

وأكد اللواء الشهراني في ختام تصريحه على أهمية مثل هذه المعارض التوعية في تثقيف المواطنين والمقيمين بمتطلبات السلامة، وتعزيز الحماية المدنية .

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21:51ت م

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