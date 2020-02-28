السعودية اليوم / تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك



مكسيكو 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أعلن وكيل وزارة الصحة المكسيكية لشؤون الوقاية هيوغو لوبيز-غاتيل اليوم أن المكسيك سجلت أول إصابة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد في العاصمة مكسيكو.

وأكد لوبيز غاتيل في مؤتمر صحفي : أن الفرد المصاب بحالة مستقرة ، ولا يعاني من أي التهاب رئوي، وعوارضه مشابهة لعوارض الزكام ، وهو شاب صغير في السن .

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19:56ت م

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