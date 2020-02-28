8 خطوات للوقاية من "كورونا" خلال التسوق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبرز فيروس "كورونا" كأحد الأمراض التي انتشرت في العالم في وقت قياسي. وعلى الرغم من انتشاره بعدة دول، فإن هناك العديد من الخطوات تساعد في الوقاية منه.

"العين الإخبارية" ترصد في التقرير التالي عدة نصائح مهمة تضمن سلامتك وعدم الإصابة بفيروس "كورونا" خصوصا في مراكز التسوق "المولات".

أولا عليك ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة عند الوجود في أماكن التجمعات المغلقة، سواء المولات أو السينمات، وكذلك اختيار التوقيت المناسب للتسوق، بحيث يكون مكان التسوق أقل ازدحاما، بالإضافة إلى تنظيف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس والتخلص من المنديل بعد ذلك فوراً واستبدال الكمامة.

تجنب الاقتراب من الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الحمى والسعال، وعدم اللمس المباشر للحيوانات الحية والأسطح التي تلامس تلك الحيوانات بأسواق المنتجات الحية، وتجنب أيضا تناول الأطعمة النيئة أو غير المطهوة جيدا، ويمكنك أيضاً اختيار التسوق الإلكتروني في بعض الأحيان لتأمين احتياجاتك.