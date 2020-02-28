أنباء عن وفاة 210 في إيران بسبب كورونا

2020-02-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

نقلت محطة “بي بي سي” باللغة الفارسية، اليوم الجمعة، عن مصادر طبية، أن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في عدة مدن إيرانية جراء فيروس كورونا المستجد، حتى الليلة الماضية.

وسارع متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية لنفي تقرير “بي بي سي فارسي”.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كان قد أعلن اليوم الجمعة أن 34 شخصًا توفوا في إيران بسبب الفيروس حتى الآن، بينما أصيب 388 بالفيروس. وتشكك العديد من الجهات في الأرقام الرسمية التي تعلنها إيران حول الإصابات والوفيات بكورونا.

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وتعد إيران واحدة من أكثر الدول تأثرًا بانتشار الفيروس، كما انتقل الفيروس منها لعدد من دول الشرق الأوسط عقب عودة مواطنين كانوا قد زاروا إيران وأصيبوا بالفيروس هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور اليوم: إنه تم تسجيل 143 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة؛ ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 388 في البلاد.

وأوضح أن بين المصابين الجدد 64 في طهران، مضيفًا أنّ عدد المحافظات التي سجّلت فيها إصابات 24.

وقال: “نحن الآن في مرحلة تشهد زيادة في الإصابات”، متوقعًا استمرار هذه الحال لبضعة أيام أو حتى لأسابيع، مضيفًا أن ثمة 73 مصابًا تعافوا وغادروا المستشفيات في الأيام القليلة الماضية.

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