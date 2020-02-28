- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم أنباء عن وفاة 210 في إيران بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أنباء عن وفاة 210 في إيران بسبب كورونا
بحسب محطة بي بي سي باللغة الفارسية
متابعات الخليج 365 - متابعة
نقلت محطة “بي بي سي” باللغة الفارسية، اليوم الجمعة، عن مصادر طبية، أن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في عدة مدن إيرانية جراء فيروس كورونا المستجد، حتى الليلة الماضية.
وسارع متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية لنفي تقرير “بي بي سي فارسي”.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كان قد أعلن اليوم الجمعة أن 34 شخصًا توفوا في إيران بسبب الفيروس حتى الآن، بينما أصيب 388 بالفيروس. وتشكك العديد من الجهات في الأرقام الرسمية التي تعلنها إيران حول الإصابات والوفيات بكورونا.
وتعد إيران واحدة من أكثر الدول تأثرًا بانتشار الفيروس، كما انتقل الفيروس منها لعدد من دول الشرق الأوسط عقب عودة مواطنين كانوا قد زاروا إيران وأصيبوا بالفيروس هناك.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور اليوم: إنه تم تسجيل 143 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة؛ ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 388 في البلاد.
وأوضح أن بين المصابين الجدد 64 في طهران، مضيفًا أنّ عدد المحافظات التي سجّلت فيها إصابات 24.
وقال: “نحن الآن في مرحلة تشهد زيادة في الإصابات”، متوقعًا استمرار هذه الحال لبضعة أيام أو حتى لأسابيع، مضيفًا أن ثمة 73 مصابًا تعافوا وغادروا المستشفيات في الأيام القليلة الماضية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن وفاة 210 في إيران بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.