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شكرا لقرائتكم هنا رابط تعديل إقرار الزكاة وضريبة الدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هنا رابط تعديل إقرار الزكاة وضريبة الدخل
خلال دقائق فقط عبر بوابة الهيئة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المكلف يستطيع تعديل إقرار الزكاة وإقرار ضريبة الدخل خلال دقائق فقط، عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والدخل عبر الرابط هنا.
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل توفر العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني والكثير من المعلومات، التي تُعد مرجعًا داعمًا للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية.
ودعت الهيئة في ذات الوقت المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على تويتر حساب التواصل الاجتماعي @Gazt_Care.
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