الصحة العالمية: خطر كورونا على العالم مرتفع جدًّا

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الصحة العالمية: خطر كورونا على العالم مرتفع جدًّا
الصين شهدت خلال يوم واحد 329 حالة إصابة جديدة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروسادهانوم غبريسوس أن خطر فيروس كورونا (كوفيد 19) على العالم انتقل من مرحلة مرتفع إلى مرتفع جدا ، وهي أعلى درجة من درجات التحذير . اَي انه قد يتطور إلى وباء وجائحة على مستوي العالم , مشيرا أن هذا الاعلان لايهدف لبث الخوف ، بل هو تقييم للأوضاع بعد انتشارالفيروس على نطاق واسع جغرافيا ، وهو دعوة للدول لتسريع وتكثيف استعداداتها لمواجهة الوباء حال تفشيه على أراضيها .
وأضاف أن الصين شهدت خلال الساعات ال24 الماضية 329 حالة اصابة جديدة ، وهو أقل عدد إصابات جديدة منذ شهر .
وأوضح أن عدد الإصابات بالفيروس داخل الصين بلغت 78959 حالة ، بينها 27959حالة وفاة وخارج الصين 4351 حالة إصابة في 49 دولة ،بينها 67 حالة وفاة.
وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف المديرة التقنية لبرنامج الطوارئ إن المنظمة تدرس حاليًا ظاهرة عودة الإصابة إلى مرضي بالفيروس تم شفاؤهم ، حيث تتابع العديد من المرضي الذين تم شفاؤهم في الصين لفهم المزيد عن ذلك.
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