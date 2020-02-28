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الاحتلال الإسرائيلي يضع 4500 شخص في الحجر الصحي
بعد تأكد ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة: إن 4500 شخص مجبرون على التواجد تحت الحجر الصحي المنزلي؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكانت صحة الاحتلال أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ثاني حالة إصابة بالفيروس، وهي لشخص قالت إنه كان على اتصال وثيق مع رجل تأكدت إصابته بعد زيارته لإيطاليا.
وقالت وزارة الصحة في بيان: “تم تشخيص إصابة مريض آخر بفيروس كورونا كان على اتصال شخصي وثيق مع المريض الذي عاد من إيطاليا وتأكدت إصابته وتم عزله”.
وقبل أسبوع، أُودع مسافران إسرائيليان في الحجر الصحي بمستشفى إسرائيلي، بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس أثناء سفرهما على متن السفينة السياحية دياموند برينسيس التي انتشر بها الفيروس.
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