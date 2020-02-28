، انطلاق فعاليات أغلى سباقات الخيل في العالم "كأس السعودية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي الفروسية - حفظه الله -، انطلقت اليوم فعاليات أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول "كأس السعودية" في الرياض، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وتشهد البطولة التي تبلغ جوائزها 29.2 مليون دولار مشاركة أبرز الخيالة من الجنسَيْن من مختلف دول العالم، وتستمر لمدة يومين، وتتنافس فيها أشهر الخيول على مستوى العالم.

وأقام نادي الفروسية أمس حفل الإفطار الخاص بعرض الاستعدادات النهائية للبطولة الأكبر والأغلى، بحضور القائمين على البطولة والمُلاك والمدربين والخيالة الدوليين المشاركين.

وانطلق الشوط الأول للمسابقة اليوم الجمعة عند الساعة الـ3:20 مساء، وتصل مسافته إلى 1400 متر، وتوالت بعده الأشواط الأخرى حتى الشوط الأخير الذي انطلق عند السابعة مساء، ومسافته 1600 متر.

وتتواصل المسابقة غدًا في يومها الثاني بأشواط البطولة التي تتراوح مسافاتها بين 1200 متر و3 آلاف متر.

وتضم تشكيلة النجوم المتسابقين خيالة من الجنسين، من المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.

وأكد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية أن بطولة كأس السعودية تعد حدثًا عالميًّا، يخلق وعيًا مجتمعيًّا جديدًا، يمس جميع السعوديين، ويضع السعودية في المستوى اللائق بها على خريطة الفعاليات والسباقات الدولية، وذلك باحتضانها السباق الأغلى في تاريخ السباقات العالمية.

وقال الفيصل: إن ذلك يعكس في الوقت نفسه أصالة الهوية الثقافية السعودية، وعمقها، وتطورها الحضاري المتوازن، في ظل ما تعيشه الآن من تحولات مجتمعية واقتصادية وثقافية عظيمة، تتوافق مع رؤية 2030، عبر إقامة سباق "كأس السعودية" لأول مرة، وما يواكبه من فعاليات تنافسية وثقافية متنوعة.

وأضاف: البطولة التاريخية في سباقات الفروسية السعودية تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، ودعم مباشر من سمو ولي العهد، وصُنفت على أنها أغلى البطولات عالميًّا، بجوائز مالية تتجاوز 29 مليون دولار، وبمشاركات عالمية ومحلية لأشهر النجوم العالميين وأشهر الجياد، التي تحضر لأول مرة إلى السعودية.

كأس السعودية ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية