، طالب غير مقتنع بـ"الرجيم" ينقص وزنه 32 كجم.. "الشهري" يروي قصة التحدي والنجاح ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
استضافت مدرسة ثانوية مجمع الأمير سلطان التابعة لمكتب تعليم الشمال بالرياض، أمس الخميس، البرنامج الإذاعي الرياضي "جيم ولياقة"، مع الزميل الإعلامي محمد المقبل، والذي يعده ويقدمه في موسمه الحادي عشر عبر أثير إذاعة يو إف إم UFM.
جاء ذلك في تغطية خارجية على مدار 50 دقيقة مباشرة، تضمنت العديد من الفقرات والمشاركات الطلابية والترفيهية التي أشرف على تنفيذها القائد التربوي للمدرسة صالح بن ناصر العُمري وقدمها رائد النشاط المكلف عبدالإله الأحمري.
وتنافس الطلاب خلال الحلقة على إبراز مهارتهم الرياضية واللياقية من خلال مهارتهم الكروية والتعليق وتمارين الضغط، فيما قدم طالبان حديثاً باللغة الصينية، واستعرض الطالب وليد الشهري تجربته في إنقاص وزنه 32 كيلو خلال سنة والتي بدأت منذ 3 سنوات عندما وصل وزنه 100 كجم ونجح في إنقاصه إلى وزن 68 كجم وأبدى عدم اقتناعه بمسألة "الرجيم"، مؤكداً أن إنقاص الوزن يعتمد بالدرجة الأولى على استبدال العادات السيئة بالصحية والسليمة.
ويقدّم "المقبل" عبر برنامجه وجبة من المعلومات والنصائح والتوجيهات لكل من يهتم بلياقته الصحية، وتوّج جهوده بالفوز بجائزة أفضل برنامج صحي على مستوى المملكة والخليج لعام 2015.
ويتناول البرنامج الذي يبث يومياً عند الحادية عشرة وخمس دقائق صباحاً، ويستمر لخمسين دقيقة، مواضيع مختلفة في كل حلقة باستضافة نخبة من الأطباء والأخصائيين والرياضيين، ويقدم نصائح للصحة والرشاقة. تعليم الرياض الرياض
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 09:25 PM
ضمن فقرات برنامج "جيم ولياقة" في تغطية خارجية بثانوية مجمع سلطانطالب غير مقتنع بـ"الرجيم" ينقص وزنه 32 كجم.. "الشهري" يروي قصة التحدي والنجاح
استضافت مدرسة ثانوية مجمع الأمير سلطان التابعة لمكتب تعليم الشمال بالرياض، أمس الخميس، البرنامج الإذاعي الرياضي "جيم ولياقة"، مع الزميل الإعلامي محمد المقبل، والذي يعده ويقدمه في موسمه الحادي عشر عبر أثير إذاعة يو إف إم UFM.
جاء ذلك في تغطية خارجية على مدار 50 دقيقة مباشرة، تضمنت العديد من الفقرات والمشاركات الطلابية والترفيهية التي أشرف على تنفيذها القائد التربوي للمدرسة صالح بن ناصر العُمري وقدمها رائد النشاط المكلف عبدالإله الأحمري.
وتنافس الطلاب خلال الحلقة على إبراز مهارتهم الرياضية واللياقية من خلال مهارتهم الكروية والتعليق وتمارين الضغط، فيما قدم طالبان حديثاً باللغة الصينية، واستعرض الطالب وليد الشهري تجربته في إنقاص وزنه 32 كيلو خلال سنة والتي بدأت منذ 3 سنوات عندما وصل وزنه 100 كجم ونجح في إنقاصه إلى وزن 68 كجم وأبدى عدم اقتناعه بمسألة "الرجيم"، مؤكداً أن إنقاص الوزن يعتمد بالدرجة الأولى على استبدال العادات السيئة بالصحية والسليمة.
ويقدّم "المقبل" عبر برنامجه وجبة من المعلومات والنصائح والتوجيهات لكل من يهتم بلياقته الصحية، وتوّج جهوده بالفوز بجائزة أفضل برنامج صحي على مستوى المملكة والخليج لعام 2015.
ويتناول البرنامج الذي يبث يومياً عند الحادية عشرة وخمس دقائق صباحاً، ويستمر لخمسين دقيقة، مواضيع مختلفة في كل حلقة باستضافة نخبة من الأطباء والأخصائيين والرياضيين، ويقدم نصائح للصحة والرشاقة.
، طالب غير مقتنع بـ"الرجيم" ينقص وزنه 32 كجم.. "الشهري" يروي قصة التحدي والنجاح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر طالب غير مقتنع بـ"الرجيم" ينقص وزنه 32 كجم.. "الشهري" يروي قصة التحدي والنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.