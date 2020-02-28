- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نقل وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك رحمه الله.
جاء ذلك خلال زيارته مساء اليوم، في القاهرة، لأسرة الفقيد، يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي؛ حيث كان في استقبالهم: ابنا الفقيد جمال وعلاء، وحرم الفقيد سوزان مبارك.
وعبّر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الأمير منصور بن متعب
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 09:04 PM
خلال زيارته لنجلَيه وحرمه سوزانبالصور .. منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأسرة مبارك
نقل وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك رحمه الله.
جاء ذلك خلال زيارته مساء اليوم، في القاهرة، لأسرة الفقيد، يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي؛ حيث كان في استقبالهم: ابنا الفقيد جمال وعلاء، وحرم الفقيد سوزان مبارك.
وعبّر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
، بالصور .. منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأسرة مبارك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأسرة مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.