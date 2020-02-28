شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأسرة "حسني مبارك" والان نبدء بالتفاصيل

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، لأسرة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك -رحمه الله -.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مساء اليوم في القاهرة لأسرة الفقيد يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي ، حيث كان في استقبال سموه ابنا الفقيد جمال وعلاء ، وحرم الفقيد سوزان مبارك.

وعبر سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

فيما أعربت أسرة الفقيد من شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ، ولسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز على تقديم واجب العزاء والمواساة.