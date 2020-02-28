شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن الملك.. الأمير منصور بن متعب يصل القاهرة للعزاء في «مبارك» والان نبدء بالتفاصيل
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي ، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.
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