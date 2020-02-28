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تيتكو تسعى لاستقطاب شركاء جدد في GESSDubai
لخلق بيئة تعليمية تواكب أحدث التطورات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو”، عبدالله التميمي، أن مشاركة الشركة في المعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم GESS في مدينة دبي؛ تهدف إلى استقطاب شركاء جدد.
وقال التميمي: “في مثل هذه المعارض والمحافل التي تُعنى بتطوير وتبني التقنيات التعليمية نسعى إلى المشاركة في تقديم حلول تقنية تعليمية فاعلة، وخلق بيئة تعليمية تواكب أحدث التطورات في هذا المجال، وجذب واستقطاب شركاء جدد نحقق معهم نجاحات مشتركة مستقبلية تساهم في بناء الأنظمة التقنية”.
وأشار إلى أن الشركة تستعرض منتجاتها ومشاريعها؛ لتبادل خبراتها مع الشركات الرائدة في هذا المجال، موضحًا أن هذه المشاركة تكتسب أهميتها في إبراز مدى تطور التعليم وتقنياته في المملكة.
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