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منصور بن متعب ينقل تعازي الملك سلمان وولي العهد لأسرة مبارك
متابعات الخليج 365 - واس
نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للأسرة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك.
جاء ذلك خلال زيارة له مساء اليوم في القاهرة لأسرة الفقيد يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي ، حيث كان في استقباله ابنا الفقيد جمال وعلاء ، وحرم الفقيد سوزان مبارك.
وعبر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
فيما أعربت أسرة الفقيد من شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ، ولسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز على تقديم واجب العزاء والمواساة.
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