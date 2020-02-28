هل تعالج الخلطات والبخور من كورونا ؟

2020-02-28

متابعات الخليج 365 -الرياض

رد الأستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، على الشائعات المتداولة عبر الواتساب بشأن خلطات وبخور لمعالجة فيروس كورونا، مشددًا على أنها لا أساس لها من الصحة.

وأوصى الخضيري، في تغريدة له عبر تويتر، أنه يتم التركيز على مضادات الأكسدة لتقوية المناعة من ليمون وبرتقال وثوم وأعشاب وغيرها، مؤكدًا أن التغذية السليمة والنوم السليم وعدم الإرهاق والإجهاد مهمة لمناعة قوية.

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من جهة أخرى، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) حذرت من أن المضادات الحيوية لا تعمل ضد الفيروسات، وأن الإفراط في وصفها والإفراط في تناولها يساعد في تقوية الفيروس.

وقال الفريق العلمي: إنها ليست المرة الأولى التي تم فيها وصف دواء طبي تم الموافقة عليه لعلاج مرض في وصف مرض آخر، على سبيل المثال هناك دواء دوكستروفاميتامين، الموصوف لعلاج اضطراب فرط النشاط، استُخدم في علاج الخرف، وكذلك الفياجرا التي وصفت في البداية لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وقال المؤلف البارز الدكتور دينيس كينوف، وهو أستاذ مشارك في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا: غالبية الأدوية المقترحة هي أدوية مضادة للفيروسات في المقام الأول وتقلل من قدرة الفيروسات على التكاثر، ومنهم nitazaxonide، وهو دواء مضاد للطفيليات؛ وRemdesivir الذي يكافح أصلًا فيروس إيبولا.

وأكد الباحثون على أن هناك 31 مضادًا فيروسيًّا وحيويًّا قد يساعدون في علاج فيروس كورونا، وذلك سيوفر الوقت والمال للعلماء، ويساهم في إنقاذ مزيد من الأرواح، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

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