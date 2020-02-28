كيف نجت كوريا الشمالية من إعصار كورونا القاتل؟

2020-02-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

على الرغم من أن فيروس كورونا خرج من الصين وتفشى في القارات كلها، إلا أن أقرب دولة إلى بكين نجت حتى الآن من إعصار الفيروس القاتل.

وحتى اليوم الجمعة، لم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابة بفيروس كورونا، علمًا بأنه لا يمكن التثبت بشكل قاطع من المعلومات الواردة من بيونغ يانغ؛ بسبب الرقابة الصارمة على المعلومات.

ولكن بالتأكيد يوجد عدة أسباب دفعت نحو خلو الدولة حتى الآن من المصابين، حيث صرح نائب وزير الصحة العامة في كوريا الشمالية، الخميس، بأن البلاد ستبقي على إغلاق الحدود حتى إيجاد علاج للفيروس.

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وتتخذ كوريا الشمالية إجراءات صارمة منذ بداية تفشي الفيروس قبل نحو شهرين، حيث أطلقت حملة لمكافحة الفيروس تتمثل في زيارات إلى المنازل للتحقق من صحة السكان أو إرسال شاحنات في جولات للتذكير عبر مكبرات للصوت بإرشادات النظافة، ودعوة المواطنين لـ”الطاعة المطلقة” لإرشادات السلطات الصحية.

كما مددت السلطات إجازة الشتاء بالنسبة إلى الأطفال في المدارس، وقبل أيام فرضت السلطات حظرًا مؤقتًا على تشغيل المرافق العامة في البلاد.

وضمن الإجراءات المشددة هناك، وضع الأشخاص الأجانب الذين يريدون زيارتها في الحجر الصحي لمدة 30 يومًا، بخلاف بقية الدول التي تعتمد 14 يومًا فقط.

وبعيد ظهور فيروس كورونا أغلقت كوريا الشمالية حدودها مع الصين وروسيا.

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