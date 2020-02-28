، في مباراة شهدت طردين.. الفيصلي يظفر بنقاط العدالة ،

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تمكن الفريق الأول بنادي الفيصلي من خطف ثلاث نقاط ثمينة من أرض نظيره العدالة بعد فوزه بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بمدينة الأحساء لحساب جولة شباب العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده للنقطة الـ 31، وظل العدالة في المركز 16 بنقاطه الـ 14.
بدأ الفيصلي مسيطراً على مجريات المواجهة حتى تحقق له الهدف الأول عند الدقيقة السابعة عشرة عبر هايلند بعد تلقيه كرة ثابتة من صانع الألعاب الجبلي داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في شباك العدالة ليعلن بذلك تقدم فريقه.
حاول العدالة محاولات خجولة ولكن صافرة حكم المواجهة كانت القاضية بانتهاء الشوط الأول بتقدم الفيصلي بهدف نظيف.
بدأ الشوط الثاني وأظهر العدالة أفضلية وعزيمة على العودة للمواجهة، وقد تحصل عوض خريص لاعب العدالة على البطاقة الصفراء الثانية بعد احتكاكه مع مهاجم الفيصلي محمد الصيعري ليزيد أوجاع فريقه، وبعد طرد خريص بدقائق تم طرد المهاجم محمد الصيعري في الدقيقة 83 بعد تمثيله داخل منطقة الجزاء لتعود الكفة لعشرة لاعبين مقابل عشرة.
وعند الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي تمكن العدالة من تسجيل هدف قام حكم المواجهة بإلغائه عبر تقنية الفيديو التي أثبتت عدم شرعية الهدف.
وعند الدقيقة الخامسة عشرة من الوقت الإضافي تمكن الفيصلي من مضاعفة النتيجة بهدف آخر لتنتهي المواجهة بفوز الفيصلي بهدفين نظيفين.
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيصلي العدالة الدوري السعودي للمحترفين
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 08:47 PM
ضمن جولة شباب العشرين في دوري الأمير محمد بن سلمانفي مباراة شهدت طردين.. الفيصلي يظفر بنقاط العدالة
تمكن الفريق الأول بنادي الفيصلي من خطف ثلاث نقاط ثمينة من أرض نظيره العدالة بعد فوزه بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بمدينة الأحساء لحساب جولة شباب العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده للنقطة الـ 31، وظل العدالة في المركز 16 بنقاطه الـ 14.
بدأ الفيصلي مسيطراً على مجريات المواجهة حتى تحقق له الهدف الأول عند الدقيقة السابعة عشرة عبر هايلند بعد تلقيه كرة ثابتة من صانع الألعاب الجبلي داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في شباك العدالة ليعلن بذلك تقدم فريقه.
حاول العدالة محاولات خجولة ولكن صافرة حكم المواجهة كانت القاضية بانتهاء الشوط الأول بتقدم الفيصلي بهدف نظيف.
بدأ الشوط الثاني وأظهر العدالة أفضلية وعزيمة على العودة للمواجهة، وقد تحصل عوض خريص لاعب العدالة على البطاقة الصفراء الثانية بعد احتكاكه مع مهاجم الفيصلي محمد الصيعري ليزيد أوجاع فريقه، وبعد طرد خريص بدقائق تم طرد المهاجم محمد الصيعري في الدقيقة 83 بعد تمثيله داخل منطقة الجزاء لتعود الكفة لعشرة لاعبين مقابل عشرة.
وعند الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي تمكن العدالة من تسجيل هدف قام حكم المواجهة بإلغائه عبر تقنية الفيديو التي أثبتت عدم شرعية الهدف.
وعند الدقيقة الخامسة عشرة من الوقت الإضافي تمكن الفيصلي من مضاعفة النتيجة بهدف آخر لتنتهي المواجهة بفوز الفيصلي بهدفين نظيفين.
، في مباراة شهدت طردين.. الفيصلي يظفر بنقاط العدالة ،
المصدر : الخليج 365
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