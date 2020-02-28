، جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج المسابقة الوظيفية على وظائف الإعادة ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت المرشحين لمراجعة مقرّها في عرعر لتقديم أصل الوثائق المقدمة

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن نتائج المسابقة الوظيفية للمتقدمين والمتقدمات على وظائف الإعادة بالجامعة في مختلف الكليات، ممن انطبقت عليهم الشروط المعلن عنها سابقًا، بعد أن أجازتها اللجان المختصة بالجامعة.

وأهابت الجامعة بجميع المقبولين والمقبولات المعلنة أسماؤهم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، سرعة مراجعة عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بمقر الجامعة في مدينة عرعر، اعتبارًا من يوم الأحد القادم وحتى يوم الخميس؛ وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية كافة.

وأشارت إلى أهمية إحضار أصل جميع الوثائق، ومراجعة عمادة الدراسات العليا بمقر الجامعة بعرعر، وقبولات الدراسة للترشيح للابتعاث، مبينة أن من ليس لديه قبول سيُعطى فرصة شهرين من تاريخ 6 /7/ 1441هـ، لإحضار قبول صريح، وبعدها سوف يسقط حقه في الابتعاث، ومن ثم التعيين المؤجل المشروط بمباشرة الدراسة الأكاديمية في دولة الابتعاث، أو يستبعد وينظر في طلب الاحتياط.

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