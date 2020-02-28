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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الصحة، أنه -بفضل الله- لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.
وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم (83387)، تعافى منهم (36606)؛ بينما سجلت الصين اليوم (327) حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلته الصين منذ شهر.
ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التواصل مع 937 في حال وجود أي استفسار.
وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الصين
"الصحة": في السعودية لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا الجديد".. والصين سجلت أقل حالات اليومعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-02-28
أكدت وزارة الصحة، أنه -بفضل الله- لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.
وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم (83387)، تعافى منهم (36606)؛ بينما سجلت الصين اليوم (327) حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلته الصين منذ شهر.
ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التواصل مع 937 في حال وجود أي استفسار.
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
07:59 PM
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
08:31 PM
أكدت وزارة الصحة، أنه -بفضل الله- لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.
وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم (83387)، تعافى منهم (36606)؛ بينما سجلت الصين اليوم (327) حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلته الصين منذ شهر.
ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التواصل مع 937 في حال وجود أي استفسار.
، "الصحة": في السعودية لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا الجديد".. والصين سجلت أقل حالات اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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