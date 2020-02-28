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"الصحة": في السعودية لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا الجديد".. والصين سجلت أقل حالات اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الصحة، أنه -بفضل الله- لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‫#كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

‏وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم (83387)، تعافى منهم (36606)؛ بينما سجلت الصين اليوم (327) حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلته الصين منذ شهر.

‏ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التواصل مع 937 في حال وجود أي استفسار.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الصين

"الصحة": في لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا الجديد".. والصين سجلت أقل حالات اليوم

عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-02-28

أكدت وزارة الصحة، أنه -بفضل الله- لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‫#كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

‏وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم (83387)، تعافى منهم (36606)؛ بينما سجلت الصين اليوم (327) حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلته الصين منذ شهر.

‏ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التواصل مع 937 في حال وجود أي استفسار.

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28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441

07:59 PM

اخر تعديل

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441

08:31 PM

أكدت وزارة الصحة، أنه -بفضل الله- لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‫#كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

‏وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم (83387)، تعافى منهم (36606)؛ بينما سجلت الصين اليوم (327) حالة، وهو أقل عدد حالات يومي سجلته الصين منذ شهر.

‏ودعت الوزارةُ الجميعَ إلى التواصل مع 937 في حال وجود أي استفسار.

، "الصحة": في السعودية لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا الجديد".. والصين سجلت أقل حالات اليوم ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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