شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقاء جمع ”الحاوري” و”المصلي” بمحافظ صنعاء الحوثي.. المليشيات تشن حملة اختطافات واسعة في همدان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شنت ميليشيات الحوثيين حملة اختطافات واسعة في منطقة الحاوري، بمديرية همدان، وذلك بعد أيام من لقاء جمع قيادات متحوثة في المديرية بمحافظ صنعاء المعين من المليشيات.

قد يهمك ايضاً:

ضاحي خلفان يدخل السجن و الإمارات ستعود ولاية عمانية.. رؤية غريبة للفريق الإماراتي بشأن السلطان هيثم بن طارق تثير الجدل



سم قاتل .. مشروب شائع يهدد حياتك في منتصف العمر إذا تناولته عدة أيام ويعرضك للنوبة القلبية ويوقف تدفق الدم للقلب!.. اتركه فورًا



محمد بن سلمان يبكي بحرقة بعد ‘‘فاجعة‘‘ هزت الأسرة الحاكمة.. والسعوديون يبادلونه المشاعر بذرف الدموع (شاهد)



نجل الرئيس الراحل حسني مبارك ينشر رسالة صوتية ‘‘مؤثرة‘‘ لوالده قبل وفاته.. هل اعتذر من الشعب المصري؟؟ (فيديو)

رفض دفن قتيل فيلا ‘‘نانسي عجرم‘‘ بعدما اكتشفوا الصدمة أثناء تغسيل الجثة!.. شاهد ماذا وجدوا؟



عاجل : أمريكا توجه أوامر سريعة لقواتها العسكرية في السعودية.. وإعلان الطوارئ في أبوظبي وإيران تعلن إصابة قيادات كبيرة.. ماذا يحدث الآن؟

اغتيال رئيس أقوى دولة إسلامية داخل طائرته الخاصة ومصرع كبار قادة الجيش.. وأصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل.. شاهد من يكون؟؟



مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘ في منافسة الجمال والأناقة مع عروس شقيقها.. من الأجمل؟.. الجمهور يجيب ويشعل تويتر وانستقرام (شاهد)



أسد الجبال يلتهم ‘‘طفل’’ ذو أربعة أعوام من قبضة والديه ويقفز به مثل البرق.. والنهاية صادمة لاتصدق (شاهد)

طلاق مذيعة MBC ‘‘وفاء الكيلاني’’ يؤدي إلى استقالتها بشكل مفاجئ.. والسبب صادمَ! (شاهد)



إطلالة عفوية للإعلامية ‘‘سهير القيسي‘‘ تكشف المستور وتبرز مفاتن أنوثتها على الطبيعة..!! ‘‘شعور لا يوصف‘‘



Advertisements

الإعلامية ‘‘رؤى الصبان‘‘ في المسبح.. بإطلالة صباحية مليئة بالحب وأناقة تفوق الخيال (شاهد)



أفعى الأناكوندا تلتهم ‘‘تمساح ضحم‘‘ وهو حي.. شاهد ماذا فعل داخل بطنها بأنيابه الحادة ؟ (فيديو صادم)



شاهد ‘‘كيد النساء’’.. ممثلة مشهورة تفضح طليقة زوجها ‘‘ياسمين عبدالعزيز’’ والأخيرة يجن جنونها



أفعى تبتلع ‘‘نمر حي‘‘ بطريقة مخيفة.. فيديو لأصحاب القلوب القوية



أسد يخطف ‘‘خنزير بري‘‘ من أنياب لبؤات.. شاهد نهاية المعركة الضارية (فيديو)



عريس يداعب عروسه.. قدم لها أفعى مفترسة داخل صندوق كهدية الزواج!! فكانت نهايتها صادمة (شاهد)



هل رأيت ‘‘قرد‘‘ يهزم أسد مفترس؟؟.. شاهد المفاجأة كيف حدث ذلك بعد مواجهات دموية! (فيديو رهيب)



أسد يلتهم ‘‘طفل سعودي‘‘ من يد المدرب.. وفي اللحظات الأخيرة انقلبت الأمور رأسًا على عقب



هذه الفاكهة تعالج مشاكل الربو وتفتت حصوات الكلى وتمنع السكتات الدماغية.. والمفاجأة أنها منتشرة بكثرة وبسعر التراب ويتجاهلها الكثيرون



وقالت مصادر محلية ان الميليشيا وبتوجيهات من مدير قسم ضروان يحيى القزعي المكنى "أبو وليد"، داهمت عددا من المنازل ومحارس القات واختطفت 37 شخصا، بينهم 5 مسنون، واقتادتهم الى قسم منطقة ضروان بالمديرية.

وأضافت أن الحملة شنت تحت مبرر إقامة العزاء في أحد أفراد الجيش الوطني بمارب، استشهد في مواجهة الحوثيين، نافية إقامة العزاء المذكور، ومؤكدة أنهم اختطفوا من مجالس متعددة ومن الطرقات والشوارع.

وقالت إن من بين المختطفين شخصيات بارزة في حزبي المؤتمر والإصلاح بالمنطقة، وعددا من كبار السن، اختطفوا من مجلس اعتادوا الجلوس فيه بشكل يومي.



وأشارت الى أن محافظ صنعاء المعين من الحوثيين عبدالباسط الهادي، والذي عينته المليشيات مؤخرا خلفا للسابق حنين قطينة، أصدر أمرا بالإفراج عنهم، شرط أن يحضروا جميعا دورة طائفية تابعة للميليشيات لمدة أسبوع.

وجاء هذا القرار بعد زيارة العميد احمد علي ناصر للمحافظ والاتفاق على الإفراج وإقامة الدورة، بعد ان مشرف همدان "عبادي عبدالله الشيخ" امر بخروجهم مقابل ضمانه فقط.

ولفتت الى أن المليشيات قامت بنقل المختطفين من ضروان الى جهة مجهولة لإقامة الدورة، وبعد أن تدخلت شخصيات محلية سمح لكبار السن بالخروج مقابل بديل من الشباب لكل شخص.



وأكدت المصادر أن الحملة جاءت كنتيجة للقاء جمع قيادات من المتحوثين في المديرية، أبرزهم محمد يحيى الحاوري، وعاطف بن عاطف المصلي وآخرين، بالمحافظ الحوثي قبل أسبوع في منزل المتحوث الشيخ ماجد دودة في منطقة الجاهلية.

وأبدت المصادر تخوفها من نقل المختطفين الى مناطق استهداف الطيران، او اقتيادهم الى الجبهات، محملة قيادات متحوثة في المنطقة منهم العميد احمد علي ناصر مسؤولية حياة المختطفين.