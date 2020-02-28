شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هام من وزارة التعليم العالي بشأن المرشحين للمنح المجرية للعام الدراسي 2021/2020 (الاسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – قطاع البعثات والمنح الدراسية عن أسماء المرشحين للمنح المجرية للعام الدراسي 2020م 202‪1م.

وتشير الوزارة ان على الطلاب المرشحين للمنح المجرية للعام الدراسي 2020 2021م، الحضور الى مبنى الوزارة الكائن في العاصمة المؤقتة عدن خور مكسر – حي اكتوبر ، لاستكمال إجراءات تسليم ملفاتهم، قبل موعد سفرهم إلى دولة المجر.

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وتنوه الوزارة على جميع الطلاب المرشحين لمنح المجرية الإستعداد للمقابلة، ومتابعة بريدهم الإلكتروني حيث سيتم اشعار الطلاب بموعد المقابلة على سكايب عبر البريد الإلكتروني.

الجدير بالذكر ان الوزارة سعت إلى تسهيل عملية التقديم على المنح من خلال جمله من الإجراءات التي سهلت على الطلاب التسجيل من اي منطقة داخل او خارج الوطن ، في المنح المجرية بآلية إلكترونية جديدة لضمان الوصول لكافة المستحقين، وتمت عملية الإختيار والمفاضله للمتقدميين وفق النظم و المعايير المتبعة بقانون البعثات وبكل شفافية.

مرفق كشف المرشحين على الرابط أدناه

http://bit.ly/2I0dd8t