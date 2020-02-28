شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل .. مشروب شائع يهدد حياتك في منتصف العمر إذا تناولته عدة أيام ويعرضك للنوبة القلبية ويوقف تدفق الدم للقلب!.. اتركه فورًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تحدث النوبات القلبية بين عشية وضحاها، ولكنها عادة ما تكون نتيجة تراكمات لسوء القرارات الغذائية التي تُتخذ على مدى فترة طويلة.

ويُصاب الفرد بالحالة القاتلة عندما يُحظر إمداد القلب بالدم فجأة، وعادة ما يكون ذلك بسبب جلطة دموية. ويمكن أن تتشكل الجلطات الدموية عند انسداد الأوعية التي تنقل الدم إلى القلب، تبعا لمواد دهنية تسمى الكوليسترول.

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سم قاتل .. مشروب شائع يهدد حياتك في منتصف العمر إذا تناولته عدة أيام ويعرضك للنوبة القلبية ويوقف تدفق الدم للقلب!.. اتركه فورًا



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وتبين أن بعض الأطعمة والمشروبات تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، ما يؤدي إلى ظهور آليات قد تؤدي إلى أزمة قلبية.

المشروبات الغازية

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة “جمعية القلب الأمريكية”، أن تناول مشروب غازي واحد فقط يوميا في منتصف العمر، يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ما يزيد من خطر حدوث جلطات تؤدي إلى انقطاع إمدادات الدم إلى القلب أو الدماغ.

وبالإضافة إلى رفع مستويات الكوليسترول الضارة في الدم، وجدت دراسة أجريت على حوالي 6 آلاف شخص فوق الأربعين، أن المستهلكين العاديين كانوا أكثر عرضة لانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد.

ويأتي الكوليسترول في شكلين: الضار LDL والجيد HDL، وتبين أن محبي المشروبات الغازية أكثر عرضة بنسبة 53% للإصابة بكميات كبيرة من الدهون الضارة الأخرى، تسمى الدهون الثلاثية التي تتجمع في الأوعية والشرايين.

وتعليقا على النتائج، قال McKeown، خبير التغذية بجامعة Tufts في الولايات المتحدة: “تشير النتائج إلى أن تناول كميات كبيرة من المشروبات مع السكر المضاف، مثل الصودا أو عصير الليمون، قد يؤثر على خطر الإصابة باضطراب شحوم الدم مع تقدمنا ​​في العمر. وقد تكون إحدى الاستراتيجيات الغذائية للمساعدة في الحفاظ على مستويات صحية أكثر من الكوليسترول والدهون الثلاثية، متمثلة في تجنب المشروبات التي تحتوي على السكريات المضافة.”