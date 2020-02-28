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الوزير الجبواني يؤكد أنه لا يمكن للمبعوث الأممي أو غيره النجاح إذا تجاوزالمرجعيات الثلاث للحل في اليمن

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اسد ولبؤته

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لبؤة

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