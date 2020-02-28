شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يبكي بحرقة بعد ‘‘فاجعة‘‘ هزت الأسرة الحاكمة.. والسعوديون يبادلونه المشاعر بذرف الدموع (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثّقت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية؛ مشهدًا مؤثرًا لبكاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد الفاجعة التي هزت الأسرة الحاكمة "آل سعود".

قد يهمك ايضاً:

ضاحي خلفان يدخل السجن و الإمارات ستعود ولاية عمانية.. رؤية غريبة للفريق الإماراتي بشأن السلطان هيثم بن طارق تثير الجدل



سم قاتل .. مشروب شائع يهدد حياتك في منتصف العمر إذا تناولته عدة أيام ويعرضك للنوبة القلبية ويوقف تدفق الدم للقلب!.. اتركه فورًا



محمد بن سلمان يبكي بحرقة بعد ‘‘فاجعة‘‘ هزت الأسرة الحاكمة.. والسعوديون يبادلونه المشاعر بذرف الدموع (شاهد)



نجل الرئيس الراحل حسني مبارك ينشر رسالة صوتية ‘‘مؤثرة‘‘ لوالده قبل وفاته.. هل اعتذر من الشعب المصري؟؟ (فيديو)

رفض دفن قتيل فيلا ‘‘نانسي عجرم‘‘ بعدما اكتشفوا الصدمة أثناء تغسيل الجثة!.. شاهد ماذا وجدوا؟



عاجل : أمريكا توجه أوامر سريعة لقواتها العسكرية في السعودية.. وإعلان الطوارئ في أبوظبي وإيران تعلن إصابة قيادات كبيرة.. ماذا يحدث الآن؟

اغتيال رئيس أقوى دولة إسلامية داخل طائرته الخاصة ومصرع كبار قادة الجيش.. وأصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل.. شاهد من يكون؟؟



مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘ في منافسة الجمال والأناقة مع عروس شقيقها.. من الأجمل؟.. الجمهور يجيب ويشعل تويتر وانستقرام (شاهد)



أسد الجبال يلتهم ‘‘طفل’’ ذو أربعة أعوام من قبضة والديه ويقفز به مثل البرق.. والنهاية صادمة لاتصدق (شاهد)

طلاق مذيعة MBC ‘‘وفاء الكيلاني’’ يؤدي إلى استقالتها بشكل مفاجئ.. والسبب صادمَ! (شاهد)



إطلالة عفوية للإعلامية ‘‘سهير القيسي‘‘ تكشف المستور وتبرز مفاتن أنوثتها على الطبيعة..!! ‘‘شعور لا يوصف‘‘



Advertisements

الإعلامية ‘‘رؤى الصبان‘‘ في المسبح.. بإطلالة صباحية مليئة بالحب وأناقة تفوق الخيال (شاهد)



أفعى الأناكوندا تلتهم ‘‘تمساح ضحم‘‘ وهو حي.. شاهد ماذا فعل داخل بطنها بأنيابه الحادة ؟ (فيديو صادم)



شاهد ‘‘كيد النساء’’.. ممثلة مشهورة تفضح طليقة زوجها ‘‘ياسمين عبدالعزيز’’ والأخيرة يجن جنونها



أفعى تبتلع ‘‘نمر حي‘‘ بطريقة مخيفة.. فيديو لأصحاب القلوب القوية



أسد يخطف ‘‘خنزير بري‘‘ من أنياب لبؤات.. شاهد نهاية المعركة الضارية (فيديو)



عريس يداعب عروسه.. قدم لها أفعى مفترسة داخل صندوق كهدية الزواج!! فكانت نهايتها صادمة (شاهد)



هل رأيت ‘‘قرد‘‘ يهزم أسد مفترس؟؟.. شاهد المفاجأة كيف حدث ذلك بعد مواجهات دموية! (فيديو رهيب)



أسد يلتهم ‘‘طفل سعودي‘‘ من يد المدرب.. وفي اللحظات الأخيرة انقلبت الأمور رأسًا على عقب



هذه الفاكهة تعالج مشاكل الربو وتفتت حصوات الكلى وتمنع السكتات الدماغية.. والمفاجأة أنها منتشرة بكثرة وبسعر التراب ويتجاهلها الكثيرون



وأظهرت الصورة التي نشرها المصور السعودي بندر الجلعود، على حسابه في موقع "تويتر"، محمد بن سلمان، وهو يضع يده على وجهه والدموع تذرف من عينه أثناء دفن جثمان عمه.

وتفاعل آلاف المغردين على موقع "تويتر" في السعودية مع صورة محمد بن سلمان، وتداولها على نطاق واسع، مؤكدين أن الأمير المتوفي طلال بن سعود بن عبد العزيز، كان صديقًا لولي العهد.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء الماضي، وفاة الأمير السعودي طلال بن سعود بن عبد العزيز عن عمر ناهز 68 عامًا.

وأدّى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عقب صلاة عصر أمس الخميس في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود.

وشارك في الصلاة الأمير محمد بن سلمان، والأمير عبد الإله بن عبد العزيز المستشار الخاص للملك، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.