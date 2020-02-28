شكرا لقرائتكم خبر عن رفض دفن قتيل فيلا ‘‘نانسي عجرم‘‘ بعدما اكتشفوا الصدمة أثناء تغسيل الجثة!.. شاهد ماذا وجدوا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت قضية الشاب السوري الذي قتل على يد الدكتور اللبناني فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، والمعروفة بقضية" قتيل فيلا نانسي عجرم" تطورات جديدة بخصوص جثمالن القتيل.



وكشفت محامية القتيل، عن تعثر دفن جثمانه وإصدار تصاريخ الدفن وشهادة الوفاة، بعدما اكتشفوا الصدمة في جثمانه وعليه آثار التعذيب،وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"هل من المعقول أن نجد بسهولة منظمة لبنانية تتبرع بنقل جثمان المغدور محمد الموسى من بيروت إلى الحدود السورية ونفشل بإيجاد جهة سورية تتبرع بنقله من الحدود لداخل دمشق".

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رفض دفن قتيل فيلا ‘‘نانسي عجرم‘‘ بعدما اكتشفوا الصدمة أثناء تغسيل الجثة!.. شاهد ماذا وجدوا؟



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وأشارت أيضا إلى أنها فشلت في استخراج أوراق الدفن، فكتبت في تغريدة أخرى لها قائلًة: "حتى أنت يامختار كسروان لماذا تعرقل أوراق الدفن طلبنا شهادة وفاة وليس شهادة جامعية! محمد الموسى".

وكانت المحامية قد ناشدت الجهات المسؤولة في لبنان وتحديدًا الجمهورية اللبنانية بسرعة التصديق على شهادة وفاة محمد الموسى الذي الذي قُتل على يد الطبيب فادي الهاشم في العاشر من شهر يناير الماضي.