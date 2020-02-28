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عدن - ياسمين التهامي - طلبت الولايات المتحدة من قواتها بالسعودية تجنب المواقع المزدحمة، بما في ذلك المراكز التجارية ودور العرض السينمائي، مع انتشار فيروس كورونا في دول مجاورة، بحسب وثيقة للسفارة الأمريكية في الرياض.

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عاجل : أمريكا توجه أوامر سريعة لقواتها العسكرية في السعودية.. وإعلان الطوارئ في أبوظبي وإيران تعلن إصابة قيادات كبيرة.. ماذا يحدث الآن؟

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والمملكة العربية السعودية وقطر، هما الدولتان الوحيدتان في منطقة الخليج، اللتان لم تبلغا عن إصابات بفيروس كورونا، حتى الآن.

وإيران، الواقعة على الجانب الآخر من الخليج، هي الدولة الأكثر تضررا من هذا المرض في الشرق الأوسط، مع تسجيل 34 حالة وفاة، حتى الآن.

في السياق، أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اللتين تم اكتشافهما أمس الخميس لشخصين من الجنسية الإيطالية.

واتخذت دائرة الصحة إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في فندقين في جزيرة ياس لبعض المخالطين، والحجر المنزلي للبعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصي وفحص المخالطين، وفقا للإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات حيث تم أخذ العينات اللازمة للفحوص، بينما تستمر الفحوص الدورية لمدة 14 يوما.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، تتلقى الحالتان المصابتان وهما من حملة الجنسية الإيطالية العناية الطبية اللازمة وتخضعان للمتابعة المستمرة.

من جهتها أعلنت جمهورية إيران الطوارئ في عدة مدن من البلاد جراء انتشار فيروس كورونا بشكل كبير.



وطال الفيروس عددا من المسؤولين الإيرانيين في البرلمان ورئاسة الجمهورية وآخرين.

