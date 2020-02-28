«ساما»: 23 ألف قرض عقاري جديد في يناير 2020م

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي «ساما»، اليوم، عن مواصلة عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد، صعودها لشهر يناير الماضي 2020م، مسجلةً أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بـ23 ألفًا و668 عقدًا مقارنةً بـ9 آلاف و578 عقدًا في يناير 2019م، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل.

وأوضح التقرير أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني، وصل إلى نحو 147% مقارنةً بيناير 2019م، فيما سجَّل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020م نموًّا بمقدار 112% مقارنةً بيناير 2019م الذي سجَّل 4,766 مليار ريال، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعًا بنسبة 2% عن الشهر السابق ديسمبر 2019م، الذي وصل حجم التمويل خلاله 9,86 مليار ريال، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5% عن شهر ديسمبر 2019م، الذي شهد توقيع 23 ألفًا و324 عقدًا.

وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، فيما أبرمت 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، وبلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020م عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفًا و432 عقدًا وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال.

وشكلت المنتجات المدعومة من قبل برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قرابة 95% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، أي 22 ألفًا و485 عقدًا، ونحو 9.4 مليارات؛ أي ما نسبته 93% من إجمالي التمويلات خلال شهر يناير 2020م.

واستحوذت الفيلات السكنية في شهر يناير على النسبة الكبرى من التمويل بواقع 8.142 مليار ريال، أي قرابة 81% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 13% بقيمة 1.356 مليار ريال، وجاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 586 مليون ريال.

كما أظهرت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة، نمو عدد القروض العقارية للأفراد، خلال العام الماضي 2019م بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 ضعف ما قُدم من قبل بـ179 ألفًا و217 عقدًا بقيمة 79,128 مليار، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018م، 50 ألفًا و496 عقدًا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار ريال، وفي عام 2017م بلغت 30 ألفًا و833 عقدًا بقيمة 21,025 مليار ريال. أما 2016م فقد شهد توقيع 22 ألفًا و259 عقدًا تمويليًّا بقيمة 17,096 مليار ريال.

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