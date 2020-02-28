الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 22 جريمة سرقة سيارات في الرياض

أكدت شرطة الرياض، الجمعة، الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 22 جريمة سرقة بأحياء متفرقة من المنطقة.

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم شاكر بن سليمان التويجري.

وقال التويجري إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها؛ أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي مكون من أربعة مواطنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر.

وأشار التويجري إلى أنه تمت الإطاحة بهذا التشكيل العصابي، بعد توافر الدلائل على امتهان أعضائه سرقة المركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث سرقات أخرى.

وأوضح التويجري أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم 22 جريمة سرقة بأحياء متفرقة من العاصمة الرياض، وهي (الحمراء - العليا - الصحافة - النسيم - الروضة - ضاحية لبن)، ومن هذه الجرائم سرقة (10) مركبات وتكسير زجاج (12) مركبة.

Advertisements

وأكد التويجري أنه جرى إيقاف أعضاء التشكيل، واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية.

اقرأ أيضًا:

«شرطة القصيم» تطيح بتشكيل عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة المنازل

سقوط تشكيل عصابي في الرياض.. والشرطة: ارتكبوا 36 جريمة

https://ajel.sa/BXbCcJ/