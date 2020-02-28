السعودية اليوم / الاتحاد الأسترالي للمجالس الاسلامية يقدر اهتمام المملكة بسلامة المعتمرين من فيروس كورونا



كانبرا 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أعرب الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية عن تقديره لجهود المملكة واهتمامها بصحة وسلامة المعتمرين والزوار من فيروس كورونا .

وأكد رئيس الاتحاد الدكتور راتب جنيد في تصريح صحفي، عن دعمه للإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة خاصة مع سرعة تفشي هذا المرض ، وإعطاء الأولوية لصحة الناس وسلامتهم في هذا الوقت.

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19:55ت م

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